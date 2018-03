Kerap Berjudi, Trump Pecat Asisten Pribadinya

Mendapat laporan bahwa asisten pribadinya kerap berjudi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lantas langsung memecat John McEntee dari Gedung Putih.Dikutip dari CNBC, Rabu 21 Maret 2018, McEntee dikabarkan menghabiskan puluhan ribu dolar dalam sepekan untuk berjudi. Sehingga, kebiasaannya ini dianggap tak cocok untuk dekat dengan Trump.Memang tak ada indikasi perjudian ilegal. Tetapi, dikhawatirkan McEntee akan mendapat banyak pengaruh dari luar, terutama di lingkungan perjudiannya.Ia merupakan salah satu staf pertama yang bergabung sejak Trump masih berkampanye. Menurut para pengawal Trump, McEntee sangat kesal begitu mengetahui ia dipecat.Setelah Trump resmi menjadi orang nomor satu di AS, McEntee ditunjuk sebagai asisten dan ajudan pribadi Trump.Namun, pemecatan tersebut mengecewakan para staf Gedung Putih karena McEntee disebut-sebut sebagai sosok pekerja keras dan juga setia kawan.Diketahui pula, sepupu McEntee, Zac McEntee juga bekerja sebagai asisten pribadi untuk Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.(FJR)