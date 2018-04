Daratkan Pesawat Usai Mesin Meledak, Pilot Panen Pujian

Pilot Southwest Airlines panen pujian karena berhasil mendaratkan pesawat yang mesinnya meledak di udara. Padahal, pesawat tersebut penuh penumpang.Tammie Jo Shults, 56, merupakan pilot Angkatan Laut AS dan salah satu wanita pertama yang mengambil kemudi jet tempur F/A-18.Perempuan ini tetap tenang ketika membawa pesawat dengan nomor penerbangan 1380 turun untuk melakukan pendaratan di Philadelphia. Berkat kehandalannya tersebut, dia mendapatkan banyak sekali pujian."Terima kasih sebesar-besarnya kepada kru Southwest dan Pilot Tammie Jo Shults yang dengan berani menghadapi situasi ini. Tuhan memberkati mereka semua," kata salah satu penumpang, Diana McBride Self di akun Facebook miliknya.Dilansir dari laman New York Post, Rabu 18 April 2018, Shults dilaporkan sebagai lulusan MidAmerica Nazarena University di Kansas pada 1983. Dia mendaftar Angkatan Laut dan menjadi salah satu pilot pejuang wanita pertama."Pilotnya, Tammy Jo sangat luar biasa. Dia mendaratkan kami dengan selamat di Philly," ungkap seorang penumpang lainnya.Shults tinggal di Fair Oaks Ranch, Texas. Dia menikah dengan pilot Dean Marcus Shults dan memiliki dua orang anak, Sydney dan Marshall.Pesawat yang dikemudikannya tiba-tiba saja meledak mesinnya. Seorang penumpang tewas akibat insiden ini, namun dia berhasil menyelamatkan sisa penumpang lainnya tanpa luka.(FJR)