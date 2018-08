California Dilanda Kebakaran Hutan Terbesar Sepanjang Sejarah

Dua kebakaran hutan secara bersamaan mengancam wilayah California bagian utara. Insiden ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah negara bagian Amerika Serikat (AS) tersebut.Kebakaran hutan telah membakar 114.850 hektar. Luasnya hampir sebesar kota Los Angeles."Hari ini sistem tekanannya lebih tinggi sehingga cuaca menjadi lebih panas, kering dan angin kencang bertiup ke wilayah itu," kata CalFire, dilansir dari laman AFP, Selasa 7 Agustus 2018."Awak pemadam kebakaran malam ini akan mencoba mengambil keuntungan dari suhu untuk menekan penyebaran," imbuh mereka dalam pernyataan tertulis.Ini adalah kebakaran kedua yang memecahkan rekor di negara bagian AS tersebut. California memang merupakan negara bagian AS yang paling rawan kebakaran.Sejak 23 Juli 2018, api telah membakar lebih dari 164.400 hektar tanah dan menewaskan tujuh orang. Pihak berwenang mengatakan hal tersebut dipicu kegagalan mekanis kendaraan."masalah itu menyebabkan percikapn api terbang mengenai tumbuhan kering dan membakar hutan," tukas mereka.Api juga telah menghancurkan lebih dari 1.600 bangunan, termasuk sekitar seribu rumah di negara bagian itu.(WAH)