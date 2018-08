Parade Militer AS Ditunda Karena Masalah Biaya

Parade militer yang diminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus ditunda tahun depan. Tidak ada penjelasan rinci, namun diduga tingginya biaya menjadi penyebab."Sekarang kami sepakat membuka kesempatan pada 2019," ucap juru bicara Kementerian Pertahanan AS Kolonel Rob Manning dalam pernyataan.Laman AFP, Jumat 17 Agustus 2018, melaporkan parade rencananya diselenggarakan pada 10 November mendatang di Washington. Parade ini dibuat untuk menghormati veteran militer AS, sekaligus 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I.Parade disebut menghabiskan USD90 juta atau sekitar Rp1,3 triliun. Biaya ini kabarnya belum disetujui Menteri Pertahanan Jim Mattis.Lagipula, angkanya bisa berubah karena parade ditunda hingga tahun depan. Trump meminta diadakan parade tersebut sejak Februari tahun ini.Kepala Anggaran Gedung Putih pun sempat menyebut, jika parade seperti itu diadakan, bisa membuat pembayar pajak merogoh kantong antara USD10 juta sampai USD30 juta. Ternyata, biayanya membengkak sampai USD90 juta-an. Tidak jelas apa yang membuat mahal.Pentagon sendiri sudah langsung merencanakan parade itu. Sebuah memo pada Maret diturunkan ke Gedung Putih, bahwa akan ada komponen mengejutkan di akhir parade.(FJR)