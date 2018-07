Ivanka Trump Tutup Label Fesyen Miliknya

Putri dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Ivanka Trump, memutuskan untuk menutup label fesyen bernama 'Ivanka Trump' setelah menjadi sasaran boikot.Ivanka mengatakan, ia memutuskan menutup labelnya tersebut agar bisa fokus bekerja di Gedung Putih sebagai penasihat."Fokus saya di masa depan adalah pekerjaan saya di Gedung Putih," kata Ivanka, dikutip dari BBC, Rabu 25 Juli 2018.Sementara itu, manajemen perusahaan menampik bahwa penutupan label ini dikarenakan 'Ivanka Trump' tak lagi laku akibat diterpa isu politik.Penjualan menurun drastis ketika ia mulai meniti karier di Gedung Putih sebagai salah satu penasihat dan meninggalkan sejumlah bisnisnya, termasuk label ini, karena Gedung Putih seakan meminta masyarakat AS membeli label Ivanka.Seakan dicampuri politik, lawan Trump meminta agar Ivanka menutup label fesyennya tersebut.Usaha Ivanka ini dimulai pada 2007 dengan meluncurkan label perhiasan terlebih dahulu. Setelah itu, ia mulai merambah ke kategori lainnya seperti sepatu, tas, kacamata hingga parfum.Kendati masih terikat perjanjian penjualan, label Ivanka ini masih akan dipajang di sejumlah toko di AS seperti Bloomingdales, Zappos dan Amazon, hingga musim gugur tahun ini.(WIL)