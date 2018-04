AS akan Kembangkan Rudal Hipersonik untuk Kalahkan Rusia

Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) memerintahkan pengembangan rudal jelajah hipersonik. Rudal hipersonik ini diharapkan akan bergerak di lima kali kecepatan suara, untuk mempertahankan udara dan menjaga pilot jet tempur dari bahaya.Raksasa pertahanan Lockheed Martin telah ditugaskan untuk memproduksi senjata. Tugas ini merupakan bagian dari program prototipe yang dipimpin Kementerian Pertahanan AS."Angkatan Udara menggunakan prototipe untuk mengeksplorasi seni untuk memajukan teknologi ini dengan kemampuan secepat mungkin," kata juru bicara Kemenhan AS, dikutip dari The Independent, Kamis 19 April 2018.Jika senjata ini berhasil dibuat, maka Lockheed Martin dapat menghasilkan sehingga USD928 juta atau setara Rp12,7 triliun.Pengumuman ini muncul tak lama setelah kepala Komando Strategis AS Jenderal John Hytens, memperingatkan senator AS bahwa negara itu tidak memiliki pertahanan apapun terhadap rudal hipersonik."Baik Rusia dan Tiongkok secara agresif mengejar kemampuan hipersonik mereka. Kami telah menyaksikan mereka menguji kemampuan itu," katanya bulan lalu.Kemudian Senat AS langsung menggelar persidangan beberapa hari usai Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan rincian tentang tes prototipe hipersonik Rusia, Kinzhal.Hasil sidang ini, mereka memperoleh kesepakatan bahwa AS harus mengembangkan rudal hipersonik mereka untuk pertahanan diri dari serangan asing.(JMS)