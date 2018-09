Trump Bermain Golf dan Twitter saat Pemakaman McCain

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikritik karena bermain golf dan menuliskan beberapa status via Twitter selama prosesi pemakaman senator John McCain.Tokoh-tokoh politik terkemuka, termasuk tiga mantan presiden -- Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton -- datang bersama-sama untuk memberi penghormatan atas wafatnya Mccain, senator asal Arizona.Namun presiden petahana AS, yang tidak diundang dalam prosesi memorial di Katedral Nasional Washington, memutuskan pergi ke lapangan golf di Virginia.Selain bermain golf, Trump juga menuliskan beberapa status mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA)."Tidak ada kepentingan politik untuk mempertahankan Kanada dalam kesepakatan NAFTA yang baru," tulis dia."Jika kita tidak membuat kesepakatan yang adil untuk AS sejak beberapa dekade terakhir, Kanada akan pergi. Kongres tidak boleh ikut campur dalam negosiasi ini, atau saya akan mengakhiri NAFTA sepenuhnya," lanjut dia, seperti dikutip Independent, Minggu 2 September 2018.Tak lama setelah itu, dia kembali menuliskan status lanjutan. "Ingat, NAFTA adalah salah satu Kesepakatan Perdagangan TERBURUK yang pernah dibuat. AS kehilangan ribuan bisnis dan jutaan pekerjaan," ungkap Trump.Baca: Surat Perpisahan John McCain untuk Amerika Serikat Beberapa pengguna Twitter dengan cepat mendesak Trump "menunjukkan rasa hormat" karena prosesi pemakaman McCain sedang berlangsung di Akademi Angkatan Laut AS di Annapolis, Maryland.Di antara mereka yang hadir berbela sungkawa adalah mantan presiden Bush dan Obama bersama istri dan anak-anak McCain."Hanya egomaniak sejati yang membuat ulah untuk mengalihkan perhatian publik dari pemakaman," ungkap Robert Reich, profesor dari University of California.Penyanyi rap AS, Twista, geram atas ulah trump. "Hormati yang meninggal dunia, tahan tweet Anda sampai pemakaman berakhir," tulis dia.Media lokal AS menyebut Trump tiba di lapangan golf Virginia tepat saat pemakaman McCain berlangsung.Sebelumnya, McCain telah berwasiat agar Trump tidak diizinkan datang dalam prosesi pemakamannya.(WIL)