Pekan Ini, Menlu AS Kunjungi Indonesia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan melakukan tur Asia pertamanya. Negara yang dikunjungi adalah Malaysia, Singapura dan Indonesia."Kunjungan ini akan dilakukan dari 1 hingga 5 Agustus," kata juru bicara Kemenlu AS Heather Nauert, dalam keterangan tertulisnya kepadaSelasa 31 Juli 2018.Pompeo dijadwalkan tiba di Jakarta pada 4 Agustus. Mantan Direktur CIA ini akan memperkuat Kemitraan Strategis AS dan Indonesia."Terlebih tahun depan adalah peringatan 70 tahun hubungan bilateral AS dan Indonesia," lanjut Nauert.Selain itu, Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan membicarakan soal keamanan bersama, perdagangan bilateral dan investasi, sentralisasi ASEAN dan kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Sebelum ke Jakarta, Pompeo terlebih dahulu mengunjungi Kuala Lumpur dan Singapura. Di Kuala Lumpur, Pompeo akan membahas terkait ekonomi dan transisi pemerintahan Negeri Jiran.Sementara itu di Singapura, Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN dan tentu membahas soal Indo-Pasifik.Pompeo juga akan kembali menegaskan komitmen dan dedikasi AS untuk ASEAN serta para sekutu di wilayah Asia Tenggara. Tak ketinggalan, denuklirisasi Korea Utara dan Laut China Selatan pun turut dibahas di Singapura.(FJR)