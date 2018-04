Trump Puji Hasil Pertemuan Korsel-Korut

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengomentari pertemuan Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut).Ia mengatakan, pertemuan ini adalah pertemuan terbaik yang pernah terjadi."Setelah tahun-tahun peluncuran rudal dan uji coba nuklir, sebuah pertemuan bersejarah antara Korut dan Korsel berlangsung. Hal-hal yang baik sedang terjadi!" tulis Trump di akun Twitter pribadinya, Jumat 27 April 2018.Mungkin apa yang dikatakan Trump benar bahwa hal-hal baik sedang terjadi. Terbukti, calon menteri luar negeri AS Mike Pompeo bahkan berkunjung ke Pyongyang untuk bertemu Kim Jong-un.Diberitakan, Pompeo melakukan pembicaraan terkait rencana pertemuan Trump dan Kim, bulan depan. Hal ini juga sudah dibenarkan Gedung Putih dengan merilis foto Pompeo dan Kim.Pertemuan Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un memang bersejarah. Tak ada gurat permusuhan di antara keduanya seperti yang pernah terjadi antara dua negara.Moon dengan ramah menyambut Kim di Garis Demarkasi Militer di Zona Demiliterisasi. Setelah bersalaman, Kim mengajak Moon untuk mundur satu langkah di mana zona itu adalah wilayah Korut.Dengan begitu, Moon sudah berada di Korut dan Kim mengajaknya bersalaman.Sejumlah kesepakatan pun disetujui oleh kedua belah pihak di dalam Deklarasi Panmunjon, di antaranya adalah denuklirisasi Semenanjung Korea, pembangunan kantor penghubung di Kaesong, pembicaraan damai yang melibatkan Tiongkok dan AS serta reuni keluarga dua negara.(FJR)