Trump Bersedia Lupakan Pembicaraan dengan Korea Utara

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, bahwa dia bersedia untuk menepis pembicaraan yang sudah direncanakan dengan pemimpin Korea Utara (Korut). Itu jika dia tidak dapat menjamin keberhasilan seluruh dunia.Presiden Trump berbicara berdampingan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada konferensi pers bersama setelah rangkaian pertemuan bilateral di vila Mar-a-Lago Trump, Palm Beach, Florida. Ia berkata, tidak akan 'mengulangi kesalahan dari pemerintahan sebelumnya' dalam negosiasi dengan Korut."Kita akan melakukan segala kemungkinan untuk menjadikannya sukses di seluruh dunia," kata Trump. "Kita harus mendapatkannya bersama. Kita harus mengakhiri senjata nuklir, idealnya di semua bagian dunia," tegasnya, seperti disitir UPI, Kamis 19 April 2018.Trump juga katakan dia bersedia melupakan diskusi dengan Korut bila negosiasi tersebut gagal memenuhi harapannya.Sementara Abe menekankan Korut seyogyanya bukan dihargai karena terlibat dalam dialog dengan AS. Melainkan harus menghadapi 'tekanan maksimum' buat menghapus program senjata nuklirnya.Dia tambahkan, Jepang dapat menormalkan hubungan dengan Korut kalau Pyongyang 'menempuh jalan yang benar' menuju denuklirisasi."Agar hal itu terjadi, penyelesaian yang komprehensif dari berbagai masalah, termasuk penculikan dan rudal nuklir, akan menjadi pra-kondisi mendasar untuk pertemuan AS-Korut mendatang yang bersejarah. Kami sangat berharap terobosan dalam situasi ini," kata Abe.Trump menyebut rencana guna membahas penculikan 12 warga Jepang oleh Korut selama KTT yang sudah dijadwalkan dengan Kim. Ia berkata, Abe menunjukkan "tingkat antusiasme" tinggi tentang pembebasan mereka ketika jamuan makan malam, Selasa.Dia juga mengungkapkan AS sedang bernegosiasi dengan Korut demi menjamin kembalinya tiga warga Amerika yang ditahan di sana.(FJR)