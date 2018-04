Sumbar Inisiasi Kerja Sama Pendidikan dengan Universitas di AS

Dalam kunjungan ke kampus Northern Illinois University (NIU) di DeKalb, Illinois, 27 Maret 2018, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah menginisiasi pembentukan kerja sama yang mencakup program pengembangan kualitas sumber daya manusia pegawai Pemerintah Provinsi, dan program pertukaran pelajar dan mahasiswa asal Sumbar.Menurut Gubernur Irwan Prayitno, Sumbar memiliki banyak potensi yang semestinya dapat digunakan untuk membangun daerah. Ia melihat pendidikan berperan penting dalam memanfaatkan potensi daerah tersebut dalam proses pembangunan. Terkait hal ini, Pemprov menjajaki peluang kerja sama dengan NIU."Kualitas SDM di Sumbar perlu terus ditingkatkan, di antaranya di bidang administrasi pemerintahan. Ini dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan institusi Pendidikan di AS," jelas Gubernur Irwan, dalam keterangan pers yang diterimaInisiatif Pemprov ini disambut oleh NIU dengan memformulasikan kerangka kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan Sumbar. Menurut Acting Executive Vice President and Provost, Christopher Mc. Cord, NIU memiliki minat dan pemahaman yang sangat baik terhadap pembangunan Indonesia."Kami memberikan perhatian besar terhadap kajian tentang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sehingga kami siap membantu Sumatera Barat dalam mengembangkan Pendidikan," jelas Mc. Cord.Kampus kedua yang dikunjungi Gubernur Irwan adalah University of Chicago (UC) yang berada di jantung kota Chicago. Tim Pemprov berkesempatan meninjau fasilitas perpustakaan Regenstein Library yang memiliki koleksi sekitar 15 ribu judul buku dan dokumentasi tentang Indonesia dan Sumbar.Gubernur terkesan dengan kecanggihan dan pelayanan prima perpustakaan ini yang melayani tidak hanya kebutuhan literatur mahasiswa UC, tapi juga mahasiswa di banyak kampus lain di AS.Konsul Jenderal Rosmalawati Chalid menyambut baik inisiatif Pemprov Sumbar dalam usahanya mengembangkan kerja sama pendidikan dengan berbagai kampus di wilayah kerja KJRI Chicago."Dengan AS, Indonesia telah memiliki Kemitraan Strategis yang termasuk di dalamnya bidang pendidikan, jadi sudah selayaknya berbagai pihak memanfaatkannya demi memajukan pendidikan di Indonesia," jelas Konjen Rosmalawati.Wilayah Midwest yang menjadi cakupan KJRI Chicago memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dengan banyaknya universitas yang termasuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di dunia pada tahun 2018 menurut Times Higher Education.Selain UC di peringkat 9, kampus lainnya adalah Northwestern University (peringkat 20), University of Michigan (21), University of Illinois at Urbana Champaign (37), University of Wisconsin-Madison (43), Washington University in St Louis (50), University of Minnesota (56), Purdue University (60), dan Ohio State University (70).(WIL)