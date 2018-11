USAID Berkomitmen Bantu Penguatan Demokrasi Indonesia

Sebagai mitra dan sesama negara demokrasi, Amerika Serikat merasa perlu untuk terus mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia. AS menilai demokrasi Indonesia selama 20 tahun terakhir ini berkembang dengan baik.Untuk merayakan 20 tahun demokrasi di Indonesia, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membuat Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2018. Forum ini dapat dijadikan sebagai ruang refleksi 20 tahun demokrasi di Indonesia."Melalui USAID, Pemerintah Amerika Serikat (AS) bangga dapat berkontribusi untuk forum ini, secara lebih luas, untuk pembangunan demokrasi di Indonesia supaya lebih dinamis dan kuat," kata Direktur USAID Indonesia Erin McKee, di Jakarta, Rabu, 14 November 2018."Forum ini juga merupakan ruang bagi kami merefleksikan bagaimana setelah 20 tahun reformasi, LSM membentuk pembangunan di Indonesia," imbuh dia, merujuk pada Lembaga Swadaya Masyarakat.Baca: Menjamin Keberlanjutan dalam Organisasi Masyarakat Sipil McKee menyebut ICSF 2018 merupakan wadah untuk memberdayakan dan memperkuat koordinasi kemampuan serta keberlanjutan LSM. Dia meyakini hubungan yang lebih kuat antar LSM dengan pemerintah dapat meningkatkan perjalanan Indonesia menuju kemandirian dalam perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan solusi beragam kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan.Lebih dari 250 peserta hadir dalam forum yang digelar selama dua hari di Jakarta. Mereka terdiri dari anggota LSM lokal dan nasional, perwakilan pemerintah RI dan mitra pembangunan internasional.USAID sebagai penyelenggara bekerja sama dengan beberapa mitra donor internasional, seperti Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Global Affairs Canada, German Corporation for International Cooperation GmbH (GIZ), Ford Foundation dan Asia Foundation.(WIL)