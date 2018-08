Kedubes AS di Turki Terkena Enam Tembakan Senjata Api

Suara tembakan senjata api terdengar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ankara, Turki, Senin 20 Agustus 2018. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini.Menurut laporan kantor gubernur Ankara, enam tembakan senjata api dilepaskan pihak tak dikenal ke arah Kedubes AS. Tiga peluru mengenai gerbang besi dan tembok kedubes."Tidak ada korban jiwa," ungkap kantor gubernur Ankara.Juru bicara Kedubes AS David Gainer mengonfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa sebuah "insiden keamanan" telah terjadi."Kami tidak mendapatkan laporan adanya korban, dan kami masih menginvestigasi detail dari kasus ini. Kami berterima kasih kepada Kepolisian Nasional Turki atas respons cepat mereka," ujar Gainer.Seorang jurnalis AFP di lokasi melihat sebuah bekas peluru di sebuah pos keamanan di dalam Kedubes AS di Ankara.Omer Celik, jubir Partai Keadilan dan Pengembangan (AKP), menyebut insiden ini sebagai "provokasi terbuka" tanpa menjelaskan lebih lanjut.Insiden terjadi saat Ankara dan Washington berseteru mengenai penahanan seorang pendeta dan juga penaikan tarif dagang produk aluminium dan besi dari Turki.Ketegangan diplomatik ini berimbas pada melemahnya nilai mata uang lira terhadap dolar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertekad keluar dari krisis ini."Serangan terhadap ekonomi kita tidak ada bedanya dengan serangan terhadap bendera kita," tegas Erdogan dalam pernyataan tertulis menjelang Hari Raya Idul(WIL)