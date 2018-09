Calon Hakim Agung Pilihan Trump Siap Diuji di Hadapan Senat

Calon yang diusung Presiden Donald Trump untuk menduduki satu kursi tersisa di Mahkamah Agung Amerika Serikat akan diuji di hadapan Senat.Brett Kavanaugh harus membuktikan dirinya layak menjadi salah satu hakim di MA via proses persidangan Senat selama empat hari mulai Selasa 4 September 2018.Baca: Trump Nominasikan Hakim Brett Kavanaugh ke MA AS Kavanaugh diperkirakan dapat membuat arah kebijakan MA di Negeri Paman Sam condong ke sayap kanan jika pada akhirnya diloloskan Senat.Selama ini, MA di AS yang beranggotakan sembilan hakim dipandang sebagai institusi seimbang. Salah satu hakim agung, Anthony Kennedy, dianggap sebagai "suara mengambang" saat MA mendiskusikan beragam isu.Juli lalu, Kennedy pensiun dan meninggalkan satu kursi kosong di MA.Dilansir dari kantor berita BBC, Selasa 4 September 2018, banyak senator Demokrat menentang pilihan Trump. Mereka khawatir terhadap pendekatan kubu konservatif terhadap beberapa isu penting, seperti hak aborsi dan homoseksual.Pria berusia 53 tahun itu akan dicecar Komite Kehakiman Senat. Para senator juga akan mendengar keterangan saksi yang membela dan menentang sang calon hakim.Berhaluan konservatif, Kavannaugh dianggap sebagai sosok mengganggu bagi Partai Demokrat. Kavanaugh diketahui mendukung kebebasan memiliki senjata api dan juga pernah berpendapat bahwa seorang presiden seharusnya bisa kebal dari penuntutan hukum.(WIL)