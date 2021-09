Pengamanan Sidang Umum PBB di Tengah Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Sidang Majelis Umum PBB saat ini dihadiri sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pengamanan ekstra di sekitar markas PBB diterapkan."Hampir 90 kepala negara dan pemerintahan yang akan dilindungi pasukan pengamanan presiden, berikut suami atau istri mereka," kata Agen Secret Service New York, Patrick Freaney dalam program Metro Siang, Selasa, 21 September 2021.Pemerintah Kota New York juga menyediakan mobil klinik untuk tes dan vaksinasi covid-19 secara gratis bagi seluruh undangan. Sehingga orang yang masuk kedalam sidang PBB pada tahun ini sudah melakukan vaksinasi lengkap."Pemkot sediakan klinik mobil yang sediakan tes vaksin covid-19 secara gratis bagi seluruh orang yang hadir tahun ini," kata Juru bicara Pemkot New York, Tanyanika Davis.Kemudian, bagi warga New York untuk kehidupan sehari-hari akan sedikit menyulitkan. Ancaman covid-19 menambah lagi kerumitan pengamanan sidang kali ini.Terdapat respons dari beberapa masyarakat di New York. Warga mengatakan semua anggota yang mengikuti sidang harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu, dan ada pula merasa resah jika kenaikan covid-19 kembali naik."Disatu sisi kehadiran begitu banyak pemimpin dan pejabat dunia di New York menandai kembalinya kenormalan di kota terpadat di Amerika Serikat," kata jurnalis VOA, Virginia Gunawan.Penanganan covid-19 serta konflik di Afghanistan menjadi topik utama dalam sidang umum tahun ini, sidang tersebut berjalan secara hybrid termasuk juga untuk debat umum. (