Ada Dugaan Mesin Pesawat Southwest Alami Kelelahan pada Logam

Badan keamanan angkutan nasional Amerika atau NTSB mengatakan, pemeriksaan awal terhadap mesin pesawat Southweat Airlines diduga disebabkan oleh 'metal fatigue' atau kelelahan logam."salah satu daun baling-baling (fan blades) mesin pesawat itu tampaknya putus dan hilang. Tampak adanya tanda-tanda 'metal fatigue'," ujar Kepala NTSB Robert Sumwalt, seperti dikutip dari AFP, Kamis 19 April 2018.Mesin dari pesawat Boeing 737-700 itu rusak dan meledak pada saat terbang di ketinggian 30,000 kaki, Selasa 17 April 2018.Akibatnya Seorang penumpang meninggal dan tujuh lainnya luka-luka ketika pesawat Boeing 737 milik Southwest Airlines yang baru tinggal landas dari New York menuju Dallas di negara bagian Texas, tiba-tiba mengalami kerusakan mesin di bagian sayap kiri.Pesawat yang mengangkut 148 penumpang, termasuk lima awak, terpaksa mendarat darurat di bandara Philadelphia.Penumpang yang meninggal itu agaknya duduk di dekat jendela kiri yang pecah terhantam serpihan logam yang terlempar dari mesin jet yang rusak itu.Kepala Southwest Airlines Gary Kelly mengatakan kepada wartawan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada pesawat itu ketika diadakan pemeriksaan rutin pada Minggu 15 April. Kelly mengatakan pesawat itu telah mencatat 40 ribu kali 'take off' dan 'landing' sejak dibeli pada 2000.Setelah insiden itu terjadi, pilot Southwest Airlines panen pujian karena berhasil mendaratkan pesawat yang mesinnya meledak di udara. Padahal, pesawat tersebut penuh penumpang.Tammie Jo Shults, 56, merupakan pilot Angkatan Laut AS dan salah satu wanita pertama yang mengambil kemudi jet tempur F/A-18.Perempuan ini tetap tenang ketika membawa pesawat dengan nomor penerbangan 1380 turun untuk melakukan pendaratan di Philadelphia. Berkat kehandalannya tersebut, dia mendapatkan banyak sekali pujian."Terima kasih sebesar-besarnya kepada kru Southwest dan Pilot Tammie Jo Shults yang dengan berani menghadapi situasi ini. Tuhan memberkati mereka semua," kata salah satu penumpang, Diana McBride Self di akun Facebook miliknya.Dilansir dari laman New York Post, Rabu 18 April 2018, Shults dilaporkan sebagai lulusan MidAmerica Nazarena University di Kansas pada 1983. Dia mendaftar Angkatan Laut dan menjadi salah satu pilot tempur wanita pertama.(FJR)