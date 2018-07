Kunjungi Paraguay, Presiden Taiwan Diizinkan Transit di AS

Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengizinkan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk transit di sejumlah bandara di negara bagian dalam rencananya mengunjungi Paraguay, bulan depan.Tsai menerima undangan dari Paraguay untuk menghadiri pelantikan Presiden Mario Benitez pada 15 Agustus mendatang. Dari Taiwan ke Paraguay, pesawat Tsai harus transit di Houston, Texas, Miami atau Florida.Namun salah satu sumber administrasi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa perizinan itu sangat tidak mungkin dilakukan mengingat hubungan AS dengan Tiongkok juga dekat."Mungkin untuk beberapa bandara di negara bagian. Tapi untuk Washington dan New York, itu sangat tidak mungkin," kata sumber anonim tersebut, dikutip dari South China Morning Post, Jumat 20 Juli 2018.Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri AS sempat merilis pernyataan bahwa AS memfasilitasi, dari waktu ke waktu, perwakilan dari otoritas Taiwan untuk transit di AS.Sementara ini, Washington dan Taipei belum memutuskan di mana bandara tempat Tsai transit bulan depan. Kemungkinan, Tsai akan transit di kota yang belum pernah ia kunjungi.Jika benar AS mengizinkan Tsai transit di salah satu bandaranya, hal ini akan membuat murka Tiongkok. Pasalnya, hubungan Tiongkok dan Taiwan hingga kini masih menegang akibat usaha Taiwan menginginkan kemerdekaan dan juga sengketa Laut China Selatan.Sejak menjabat pada Mei 2016, Tsai sendiri sudah melakukan perjalanan luar negeri melalui wilayah AS sebanyak tiga kali.(FJR)