Senat AS Konfirmasi Mike Pompeo sebagai Menlu

Setelah melalui pemungutan suara yang ketat, Mike Pompeo akhirnya dikonfirmasi sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS).Nama Pompeo muncul setelah Presiden Donald Trump memecat Menlu AS terdahulu, Rex Tillerson pada Maret lalu. Adapun Pompeo saat ini masih menjabat sebagai Direktur CIA.Seperti dilansir AFP, Kamis 26 April 2018, konfirmasi pada Rabu 25 April 2018 tersebut, muncul setelah sebelumnya pilihan Trump ini terancam gagal. Hal ini disebabkan penolakan Senator Rand Paul terhadap Pompeo.Senator Paul selama beberapa minggu terakhir mengungkapkan penolakannya terhadap Pompeo, disebabkan sikap Pompeo terhadap perang di Irak. Selain itu Pompeo di mata Paul melakukan pelanggaran terkait isu penyadapan.Kini dengan Paul mendukung keputusan Trump, mampu menghindari rasa malu ketika berupaya keras mencari pengganti dari Rex Tillerson.Pompeo dikenal sebagai anggota Kongres AS yang memasuki periode keempat dari Kansas. Semasa remaja dia mendaftar di Akademi Militer West Point dan lulus pada 1986.Selama duduk di Kongres, Pompeo masuk ke dalam dua komite yakni, Komite Energi dan Perdagangan serta Komite Intelijen.Pada 2014, dirinya juga termasuk dalam Komite DPR untuk Isu Benghazi untuk menyelidiki tragedi yang berlangsung di Benghazi, Libya di mana Dubes AS untuk Libya Chris Steven, tewas.Sementara itu, Gina Haspel akan menggantikan Pompeo menjadi Direktur CIA yang baru, sekaligus wanita pertama yang mengisi jabatan ini.(FJR)