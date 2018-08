Eks Pengacara Akui Suap Bintang Porno Atas Permintaan Trump

Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bernama Michael Cohen memberikan kesaksian bahwa Trump telah me‌mintanya melakukan pembayaran menjelang pemilu AS 2016 silam.Pembayaran tersebut termasuk suap untuk membungkam dua perempuan yang berprofesi sebagai bintang film porno di mana mereka mengklaim memiliki hubungan dengan Trump.Kedua bintang porno tersebut bernama Stormy Daniels dan model Playboy Karen McDougal.Dilansir dari AFP, Rabu 22 Agustus 2018, Cohen mengaku bersalah atas delapan tuduhan kriminal di pengadilan federal di New York, termasuk penggelapan pajak, penipuan bank dan pelanggaran uang kampanye."Saya berpartisipasi dalam perilaku ini dengan tujuan mempengaruhi pemilihan," Cohen yang tampak kecewa di depan hakim dengan suara bergetar.Cohen mengindikasikan dia sudah membayar sejumlah USD130 ribu dan USD150 ribu masing-masing untuk dua wanita, yang mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dengan Trump.Cohen mengatakan dia melakukan pembayaran "atas permintaan kandidat" demi menutupi "informasi yang akan merugikan calon dan kampanye."Selain Cohen, mantan ketua tim kampanye Trump, Paul Manafort juga didakwa bersalah atas delapan tuduhan, termasuk penipuan bank, penipuan pajak dan ketidakmampuan menjelaskan terkait rekening bank asing.(FJR)