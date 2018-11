Sobat Karib Bos Narkoba Meksiko Tewas di Penjara

: Mantan bos kartel narkoba Meksiko Hector Beltran Leyva ditemukan tewas di penjara. Pria itu merupakan sahabat karib bos kartel narkoba paling di Meksiko, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman."Terdakwa atas nama Hector Manuel Beltran Leyva atau yang diketahui dengan nama alias H, tewas di rumah sakit Toluca akibat serangan jantung," demikian bunyi pernyataan resmi kepolisian Meksiko, dilansir dari laman Channel News Asia, Senin 19 November 2018.Leyva mendapatkan keamanan maksimum di penjara sejak 2014. Bersama adiknya, Alfredo, Arturo dan Carlos, Leyva menjadi bagian dari kartel berkuasa milik El Chapo di Sinaloa hingga 2008. Sejak tahun itu, Leyva membentuk kartel sendiri, sedangkkan Guzman di New York.Pria itu ditangkap saat sedang berada di rumah makan seafood di San Miguel de Allende. Leyva merupakan pria yang terakhir ditangkap di antara keempat saudaranya.Sementara itu, Guzman dibawa ke Amerika Serikat sejak 22 bulan lalu. Dia dituding menyelundupkan lebih dari 155 ton kokain ke AS selama 25 tahun.Dia akan menghabiskan hidupnya di penjara jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut. Sementara pengacaranya berpendapat El Chapo telah dikambinghitamkan oleh pemerintah Meksiko yang korup dan Badan Peningkatan Narkoba AS, di bawah pemimpin sejati kartel itu, Ismael Zambada.(FJR)