Laksamana AS Ditemukan Tewas di Bahrain

Seorang laksamana senior Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditugaskan di Timur Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Bahrain, Sabtu 1 Desember 2018. Angkatan Laut AS menyebutkan tidak adanya keanehan dalam kematian ini."Dengan berat hati saya menginformasikan bahwa Wakil Laksamana Scott Stearney ditemukan meninggal dunia di Bahrain hari ini," ujar Laksamana John Richardson, Kepala Operasi Maritim AS, dalam sebuah video.Wakil Laksamana Stearney adalah komandan Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain. "Badan Investigasi Kriminal Angkatan Laut dan Kementerian Dalam Negeri Bahrain berkoordinasi dalam investigasi. Tapi sejauh ini tidak ditemukan ada keanehan," lanjut Richardson, seperti dikutip dari kantor berita ABC."Ini merupakan kabar mengejutkan bagi keluarga Stearney, bagi semua kru Armada Kelima, dan keseluruhan Angkatan Laut AS," sebut Richardson."Scott Stearney adalah prajurit angkatan laut yang hebat. Dia adalah suami dan juga ayah, serta teman untuk kita semua," tambah dia.Dengan berpulangnya Stearney, Laksamana Muda Paul Schlise mengisi kekosongan jabatan tersebut. Richardson berharap Schlise dapat melanjutkan tugas dengan baik.Stearney, seorang lulusan Universitas Notre Dame, menjadi perwira angkatan laut AS pada Oktober 1982.(WIL)