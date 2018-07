Dana Bangun Tembok Mandek, Trump Ancam Tutup Pemerintah

: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Minggu 29 Juli, mengancam untuk menutup pemerintah jika Partai Demokrat menolak mendukung tuntutan Partai Republik agar mendanai tembok perbatasan dengan Meksiko.Trump telah mengalami serangkaian kemunduran. Baik dalam upayanya memperketat sistem imigrasi AS maupun melunasi janji pemilunya buat membangun dinding di sepanjang perbatasan selatan.Mencuit pagi-pagi, Trump merepresentasikan pertaruhan besar. Ia mengikat masalah ini dengan soal dana seluruh pemerintah, yang harus disetujui pada 30 September: dia mempertaruhkan pertarungan politik tepat sebelum pemilihan paruh waktu penting pada November."Saya akan 'menutup' pemerintah jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang meliputi Tembok!" cuitnya di Twitter, seperti disitat dari Telegraph, Senin 30 Juli 2018.Komentarnya sangat berbeda dengan para pemimpinnya sendiri di DPR dan Senat yang sebelumnya mengisyaratkan masalah itu harus menunggu sampai setelah pemilu tengah semester.Dia mengumbar janji yang sama untuk menutup pemerintahan tahun lalu jika dana temboknya diblokir hanya untuk menuai kemunduran.Pendanaan bagi dinding perbatasan sejauh ini jatuh kurang dari USD21 miliar, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan biaya itu, meskipun perkiraan Demokrat menetapkan biaya setinggi USD70 miliar.Trump juga berulang kali menuntut diakhirinya program undian visa, yang mengalokasikan 50.000 paspor hijau untuk para pemohon secara acak. Dan untuk dialihkan dari sistem yang mengutamakan visa bagi orang-orang yang memiliki kerabat di AS. Tapi bulan lalu, RUU imigrasi yang diusung Republik gagal lolos disahkan Kongres.(FJR)