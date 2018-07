Trump Tahu Pertemuan Tim Kampanye dengan Rusia

: Mantan pengacara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Trump tahu soal pertemuan tim kampanye pemilu 2016 dengan delegasi Rusia.Delegasi Rusia ini dikabarkan menawarkan bantuan untuk membantu kampanye Trump. Kala itu, pertemuan digelar di Trump Tower, New York."Saya ada ketika putra sulung Trump memberitahu ayahnya tentang pertemuan tersebut," kata Cohen, dikutip dari BBC, Jumat 27 Juli 2018.Pertemuan tersebut juga melibatkan menantu Trump, Jared Kushner, mantan ketua kampanye Paul Manafort dan pengacara Rusia, Natalia Vesenitskaya.Cohen memang tak memiliki bukti ataupun rekaman audio untuk mendukung pernyataannya. Namun ia bersedia bersaksi sebagai bagian dalam penyelidikan FBI yang kini tengah berlangsung.Sementara itu, pengacara baru Trump, Rudy Giulani, menyebut Cohen sebagai pembohong patologis."Pernyataan Cohen tidak kredibel," tegas Giulani.Komentar ini juga menyangkut saat Cohen diam-diam merekam percakapan Trump untuk membahas pembayaran kepada mantan model majalah Playboy, Stormy Daniels.Saat ini, jaksa federal New York sedang menyelidiki Cohen terkait kemungkinan pelanggaran hukum kampanye. Uang tutup mulut sebesar USD130 ribu diberikan Cohen kepada Daniels untuk diam soal hubungan terlarangnya dengan Trump.(FJR)