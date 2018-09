Berusia 106 Tahun, Ibunda McCain Hadiri Memorial Anaknya

Saat peti jenazah John McCain dibawa ke US Capitol, Jumat 31 Agustus 2018, di kerumunan senator terlihat seorang wanita tua yang duduk dengan kursi roda: sang ibunda yang sudah berusia 106 tahun.Roberta McCain terlihat tegar dan tabah saat duduk menghadap ke arah peti anaknya. McCain meninggal dunia pekan lalu setelah sempat berjuang melawan kanker otak.Baca: Surat Perpisahan John McCain untuk Amerika Serikat Mengenakan busana polkadot dengan rambut berwarna perak, Roberta terlihat tenang saat dibawa ke Capitol Rotunda. Ia sempat menenangkan cucunya, Meghan McCain, yang menangis di hadapan peti jenazah.Ini merupakan kali pertama Robert mengikuti acara penghormatan terhadap McCain, yang sudah dimulai sejak awal pekan ini di Arizona.Ia tetap menjaga ketenangannya saat mengikuti memorial yang berlangsung selama lebih kurang satu jam. Wakil Presiden AS Mike Pence hadir dalam acara tersebut.Roberta McCain. (Foto: AFP)"Mccain adalah seorang patriot Amerika, dan para kolega memuji dirinya sebagai harta karun nasional," ucap Pence kepada Roberta, seperti dikutip dari kantor berita AFP.McCain adalah seorang pilot Angkatan Udara AS yang nyaris tewas dalam beberapa kesempatan. Roberta sempat yakin putranya tewas selamanya pada 1967.Bersama suaminya, Roberta sedang berada di sebuah pesta di kediaman Duta Besar Iran di London saat menerima kabar bahwa pesawat McCain ditembak jatuh di Hanoi.Satu hari setelahnya, muncul kabar bahwa McCain ditangkap dan dijadikan tahanan perang."Itu adalah berita terbaik yang pernah saya terima sepanjang hidup," ujar Roberta dalam sebuah wawancara pada 2008, saat anaknya mencalonkan diri sebagai presiden.(WIL)