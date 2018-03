Penasihat Keamanan Nasional AS Mengundurkan Diri

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Letnan Jenderal HR McMaster mengundurkan diri dari jabatannya. Perwira Angkatan Darat AS ini akan digantikan Jogn R. Bolton yang adalah mantan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.Mundurnya McMaster dikarenakan pria tersebut akan pensiun dari militer. Dia telah mendiskusikan mengenai pengunduran dirinya dengan sang presiden Donald Trump selama beberapa pekan.Gedung Putih mengatakan McMaster memutuskan untuk mempercepat pengunduran dirinya. Para pejabat menuturkan bawa Trump ingin mengisi tim keamanan nasionalnya sebelum bertemu pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un."HR McMaster telah melayani negara selama lebih dari 30 tahun. Dia memenangkan banyak pertempuran dengan keberanian dan ketangguhannya yang legendaris," kata Trump seperti dikutip The New York Times, Jumat, 23 Maret 2018."Kepemimpinan McMaster di Dewan Keamanan Nasional telah membantu administrasi saya mencapai hal-hal hebat dalam meningkatkan keamanan nasional Amerika," jelas Trump.Banyak yang mengatakan Trump dan McMaster tidak cocok dalam bekerja. Keduanya disebut-sebut memiliki perbedaan latar belakang, di mana Trump terlalu cuek sementara McMaster serius dan suram, tipe seorang militer.Mereka berbeda dalam kebijakan di Iran, saat McMaster memperingatkan agar tidak merusak kesepakatan nuklir dengan Iran. Keduanya juga sempat berselisih mengenai strategi pasukan AS di Afghanistan.McMaster baru dipilih Trump pada Februari lalu menggantikan Michael T. Flynn, penasihat keamanan nasional pertama di pemerintahannya. Flynn dipecat karena tidak berterus terang mengenai percakapan dengan duta besar Rusia dan membuat pernyataan palsu kepada Biro Investigasi Federal (FBI) untuk kasus penyelidikan Robert Mueller, soal campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.(DEN)