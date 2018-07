Trump: Agen Rahasia yang Wafat adalah 'Pahlawan Elit'

Agen dari Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) yang mendampingi Presiden Donald Trump ke Eropa pekan ini telah meninggal di Skotlandia setelah mengalami stroke.Sang agen, Nole Edward Remagen, mengalami stroke, Ahad, di resor golf Turnberry milik Trump, di Ayrshire. Para pejabat mengatakan dia meninggal, Selasa.Trump mengatakan, Rabu 18 Juli, Remagen adalah veteran lima tahun Korps Marinir AS dan agen khusus selama 19 tahun."Hati kita diliputi kesedihan karena kehilangan seorang agen khusus, suami, dan ayah yang dicintai dan berbakti," kata Trump dalam sebuah pernyataan."Doa kita beserta orang-orang yang dicintai Agen Khusus Remagen, termasuk istri dan dua anaknya yang masih kecil. Kita berduka bersama mereka dan dengan rekan-rekan Secret Service-nya, yang kehilangan seorang teman dan seorang saudara laki-laki," bubuhnya."Pada saat kematiannya, dia adalah salah satu pahlawan elit yang melayani di Divisi Pengawalan Presiden dari Dinas Rahasia. Melania dan saya sangat bersyukur atas pengabdiannya, dan hari ini, kita menunduk untuk menghormati hidupnya dan 24 tahun layanan dia untuk bangsa kita," cetusnya, seperti dikutip dari UPI, Kamis 19 Juli 2018.Secret Service memiliki sekitar 3.200 agen aktif dan terdaftar 36 orang yang telah meninggal sejak 1902 di plakat "Wall of Honor".Wafatnya Remagen menjadi kematian dalam tugas aktif pertama di Secret Service sejak 2005, ketika agen Christopher Smith meninggal karena serangan jantung."Para pria dan wanita luar biasa dari Dinas Rahasia AS melakukan perjalanan ke mana pun mereka dibutuhkan di seluruh dunia, menghabiskan waktu yang lama jauh dari keluarga mereka, dan membuat pengorbanan luar biasa untuk keselamatan dan keamanan kami," tambah sang presiden."Mereka membentuk agen perlindungan paling elit di dunia. Kami selamanya dalam utang budi kepada mereka," pungkas dia.(FJR)