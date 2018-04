Mencari Mitra, AS Bidik Universitas di Indonesia

Salah satu universitas di Amerika Serikat (AS), Universitas Indiana-Bloomington (IUB) berencana melebarkan sayap kerja sama dengan mitra lokal di Indonesia. Hal ini disampaikan pihak kampus kepada Konjen RI untuk Chicago, Rosmalawati Chalid.Kerja sama yang ingin dijajaki oleh pihak IUB antara lain adalah skema dual-degree, di mana mahasiswa Indonesia bisa mendapatkan gelar sarjana dari Indonesia dan AS sekaligus, serta pengembangan pusat inkubasi bisnis start-up mahasiswa."Mereka juga ingin meneliti bidang industri halal Indonesia. Potensi kerja sama dengan kampus di kawasan Midwest ini begitu besar. Pasti akan bermanfaat bagi Indonesia," kata Rosmalawati, dalam keterangan tertulisnya kepadaKamis 12 April 2018."KJRI Chicago berupaya menangkap peluang ini dan menindaklanjutinya dengan link and match dengan mitra di Indonesia," lanjut dia.Untuk lebih mempromosikan Indonsia dan peran positifnya di tingkat global dan regional, Rosmalawati juga memberikan kuliah umum bertemakan Indonesia dan Asia Tenggara.Saat ini, terhitung lebih dari 90 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan sarjana hingga doktoral di IUB. Universitas ini masuk ke dalam 100 besar kampus terbaik di AS.Di kampus ini, selain tersedia program studi Asia Tenggara dan ASEAN, promosi tentang Indonesia juga disediakan melalui kurikulum kelas Bahasa Indonesia.(FJR)