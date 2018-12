Mantan Pengacara Menyesal Bela Tindakan Kotor Trump

Mantan pengacara Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Cohen mengaku menyesal membela tindakan kotor Presiden Donald Trump. Dia mengatakan akan 'mengambil peluru' untuk mantan bosnya tersebut.Cohen dijatuhi hukuman penjara 36 bulan. Dia adalah orang pertama dalam lingkaran Trump yang dipenjara atas penyelidikan dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.Di Pengadilan New York, Cohen, 52, menyalahkan kejahatannya kepada Trump. "Saya telah mengikuti jalan kegelapan daripada cahaya. Kelemahan saya adalah loyalitas buta terhadap Donald Trump," kata Cohen, dilansir dari laman BBC, Kamis 13 Desember 2018."Saya merasa itu adalah tugas saya untuk menutupi perbuatan kotornya, imbuh Cohen.Cohen mengakui berbohong kepada Kongres. Dia juga mengakui pelanggaran dana kampanye dan penghindaran pajak. Hakim William Pauley memberi Cohen waktu hingga 6 Maret tahun depan untuk melapor ke penjara Otisville di New York.Tak hanya hukuman penjara, dia juga diperintahkan untuk membayar denda senilai USD2 juta atau setara Rp28,9 miliar.(WAH)