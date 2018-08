Badai Lane Ancam Hawaii, Berpotensi Picu Banjir Dahsyat

Hujan deras terus melanda Hawaii, Amerika Serikat, Jumat 24 Agustus 2018, seiring semakin mendekatnya Badai Lane. Badai ini diprediksi dapat memicu tanah longsor serta banjir dalam intensitas yang berbahaya.Hingga Jumat tengah hari, Lane berlokasi sekitar 190 kilometer dari selatan Honolulu. Namun pergerakan badai ini melambat hingga hanya sekitar 3 kilometer per jam.Para ahli khawatir mata badai akan melewati beberapa bagian pusat Hawaii pada malam hari dan Sabtu."Intensitas tinggi hujan dengan pergerakan badai yang lambat ini akan terus berimbas pada beberapa pulau di Hawaii hingga akhir pekan ini, dan bisa berpotensi memicu banjir besar dan tanah longsor," ucap Pusat Cuaca Nasional (NHC), seperti disitat dari AFP.Ahli meteorologi telah menurunkan intensitas badai ini ke Kategori Satu, dengan kecepatan putaran maksimal adalah 136 kilometer per jam.Peringatan badai tropis telah diberlakukan di Big Island. Sementara peringatan topan diberlakukan di Oahu dan Maui, dua pulau di Hawaii yang paling banyak penghuninya.Brad Kieserman, Wakil Presiden Operasi Bencana dan Logistik dari Palang Merah AS, mengatakan dalam konferensi pers bahwa lebih dari 2.000 orang sudah mengungsi ke 45 pusat evakuasi."Saya tidak akan terkejut jika esok hari jumlah orang di pusat evakuasi bertambah menjadi di atas 2.500 atau 3.000," sebut Kieserman.(WIL)