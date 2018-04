Dubes Donovan Bahas Menlu AS yang Baru dengan Menlu Retno

Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph Donovan menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pertemuan tersebut untuk membahas berbagai isu strategis kedua negara, salah satunya mengenai Menlu AS yang baru Mike Pompeo."Saya akan kembali untuk melakukan konsultasi di Washington selama dua minggu. Namun, kami tadi melakukan beberapa isu tentang hubungan bilateral," kata Donovan usai bertemu Menlu Retno di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat 13 April 2018.Donovan mengatakan dalam pertemuan tersebut berbagai isu terkini global. Beberapa isu yang menjadi pembahasan, yaitu keamanan dan kerja sama yang telah dimiliki kedua negara."Kami bahas berbagai hal global, saya juga mengapresiasi peran Indonesia yang penting di kawasan juga bagi Amerika Serikat," lanjut dia.Sementara itu, Direktur Amerika I Kemenlu, Zelda Wulan Kartika, yang hadir dalam pertemuan ini mengatakan ada pembicaraan mengenai Mike Pompeo.Pada kesempatan tersebut, Dubes Donovan mengatakan bahwa Mike Pompeo sudah melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan di Kongres AS. Diperkirakan hasilnya akan keluar dalam satu atau dua pekan ke depan."Dubes AS meyakinkan Menlu bahwa pemerintah AS, siapapun Menlunya, tetap berkomitmen tinggi untuk kemajukan strategic partnership antara Indonesia dan AS," kata Zelda.Selain itu, dibahas juga mengenai Laut China Selatan dan Suriah, namun hal tersebut tidak dijelaskan lebih rinci.(FJR)