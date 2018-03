Deretan Selebritas dalam Unjuk Rasa Aturan Senjata Api AS

Baik di atas panggung dan melalui lagu, atau sekadar berpartisipasi di media sosial, sejumlah selebritas menunjukkan dukungan mereka terhadap unjuk rasa aturan senjata api di Amerika Serikat, Sabtu 24 Maret 2018.Demonstrasi bertajuk "March For Our Lives" ini digerakkan sekelompok pemuda dari sebuah sekolah menengah atas di Florida, tempat terjadinya penembakan massal bulan lalu.Di Washington, Miley Cyrus, Ariana Grande, Demi Lovato, dan lainnya menjadi sejumlah penyanyi yang menyumbangkan suara untuk mengenang 17 korban tewas penembakan massal di Parkland, Florida, Februari lalu. Dukungan juga disuarakan mereka terhadap orang-orang yang terkena imbas negatif kekerasan bersenjata di seantero AS.Berikut deretan selebritas yang hadir dalam "March For Our Lives," seperti dikutip CNN:Baca: Satu Juta Warga AS Desak Pengawasan Senjata Api George dan Amal Clooney, yang mendonasikan USD500 ribu pada acara ini, turut serta di tengah demonstran dalam menuntut adanya aturan yang lebih ketat mengenai senjata api. Langkah Clooney diikuti selebritas donatur lainnya seperti Opray Winfrey dan Steven Spielberg.Miley Cyrus menyanyikan lagu "The Climb" dalam demonstrasi di Washington. Ia menyanyikan lagunya tersebut sembari memegang papan bertuliskan, "Never Again."Miley Cyrus di Washington. (Foto: AFP)Penyanyi Ariana Grande juga berada di Washington bersama sejumlah aktivis. Saat menyanyikan lagu "Be Alright," ia dikerumuni demonstran yang sekadar ingin berfoto bersama.Demi Lovato turut hadir dalam unjuk rasa di Washington, dimana dirinya menyanyikan lagu "Skyscraper." Ia mengakhiri aksinya dengan meneriakkan, "MSD kuat!" sembari mengepalkan tangannya ke udara. MSD adalah singkatan Marjory Stoneman Douglas High School, tempat terjadinya penembakan massal bulan lalu.Demi Lovato di Washington. (Foto: AFP)Musisi legendaris The Beatle, Paul McCartney, ikut serta dalam unjuk rasa di New York. Ia menuturkan kesedihannya atas kematian John Lennon akibat kekerasan senjata api."Salah satu teman terbaik saya tewas akibat kekerasan senjata api di sekitar sini," ungkap McCartney kepada CNN. "Jadi, penting bagi saya untuk ikut serta dalam acara hari ini dan juga mengambil tindakan nyata di masa mendatang," tutur dia.Lennon ditembak mati di New York sekitar 37 tahun lalu saat sedang berjalan bersama istrinya, Yoko Ono.(WIL)