Pohon Simbol Kekuatan AS-Prancis Menghilang Secara Misterius

Pohon yang ditanam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu, hilang secara misterius. Pohon tersebut menjadi penanda hubungan kuat kedua negara.Beredar foto-foto di area halaman Gedung Putih tempat pohon ek ditanam, kini hanya menunjukkan sepetak rumput menguning.Hilangnya pohon tersebut memicu spekulasi bahwa pohon tersebut dirusak Trump. Dia diduga marah atas pidato Macron kepada Kongres.Dilansir dari laman Independent, Senin 30 April 2018, Gedung Putih menolak berkomentar atas hilangnya pohon tersebut secara misterius.Namun, sumber anonim mengatakan pohon tersebut sebenarnya masih ada."Masih ada, tapi diangkat sementara karena aturan karantina yang dikenakan Bea Cukai AS pda impor tanaman dan biji-bijian," kata sumber anonim tersebut.Presiden Prancis, telah mengunggah video dirinya dan Presiden AS menyekop tanah di sekitar pohon pada Senin pekan lalu, selama kunjungannya ke Washington.Macron mengatakan pohon muda tersebut berasal dari Belleau Wood, tempat pertempuran Perang Dunia I yang menewaskan hampir 2 ribu tentara AS.Dia menggambarkan hadiah tersebut sebagai pengingat di Gedung Putih, yang mempererat hubungan dua negara.(WIL)