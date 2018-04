Penembakan Terjadi dalam Peringatan Tragedi Columbine

Seorang siswa terluka dalam penembakan di sebuah sekolah di Florida, di tengah peringatan tragedi pembantaian Sekolah Tinggi Columbine 1999.Pelaku, membawa senapan dalam kotak gitar, melepaskan tembakan di Sekolah Tinggi Kehutanan di Ocala, Amerika Serikat, Jumat 20 April 2018. Penembakan terjadi saat ribuan siswa dari berbagai sekolah melakukan aksi bolos untuk memprotes tingginya kekerasan bersenjata di AS.Seperti dikutip Sky News, Sabtu 21 April 2018, seorang remaja berusia 17 tahun terkena tembakan di bagian pergelangan kaki. Kondisinya stabil dengan luka yang tidak mengancam jiwa.Tersangka penembakan, Sky Bouche, mengucapkan kata singkat "maaf" saat dibawa pergi dengan tangan diborgol. Peristiwa terjadi di tengah peringatan penembakan massal di Sekolah Tinggi Columbine, yang menewaskan 15 orang pada 1999.Menurut pihak berwenang, Bouche adalah mantan siswa dari sekolah Fort Lauderdale.Sementara itu ribuan siswa dari sejumlah sekolah di seantero AS memilih bolos dan berunjuk rasa dalam gerakan March For Our Lives.Ratusan siswa berkumpul di Washington Square Park di New York, dan meneriakkan "katakan cukup (terhadap kekerasna bersenjata api" dan "NRA (Asosiasi Senjata Nasional AS) harus ditutup."Di Detroit, siswa mengusung slogan yang bertuliskan "Kita Korban Berikutnya?" saat mereka berbaris melewati jalan dekat sekolah mereka.(WIL)