Menlu AS: Korut Setuju Denuklirisasi Total

Memaparkan laporan kepada Senat Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan bahwa Korea Utara (Korut) telah setuju untuk mengakhiri program rudal balistiknya."Saya bersumpah bahwa administrasi Presiden Donald Trump tidak akan membiarkan proses denuklirisasi ini lambat," kata Pompeo di hadapan Senat AS, dikutip dari AFP, Kamis 26 Juli 2018.Pompeo mengatakan, ia juga sangat yakin bahwa Korut memahami definisi denuklirisasi total. Apalagi, lanjut dia, saat ini Korut sudah mulai membongkar fasilitas nuklirnya yang berada di Sohae Satellite Launching Station.Pembongkaran awal dari fasilitas nuklir ini pun mendapat pujian dari Trump di mana ia mengatakan progres denuklirisasi Korut sangat bagus dan ia merasakan kegembiraan luar biasa."Semuanya berjalan dengan baik. Saya sangat senang. Kita semua menginginkan denuklirisasi untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan seluruh Asia," ucap Trump, kala itu.Sebuah citra satelit milik lembaga asal AS, North 38, menunjukkan bahwa Korut telah memulai pembongkaran fasilitas nuklir.Laporan 38 North ini datang di tengah pertanyaan besar apakah kesepakatan antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Trump benar-benar akan terwujud.Badan penelitian ini pun mengatakan bahwa aktivitas di Sohae adalah langkah penting untuk menjaga agar negosiasi antar dua negara tetap berjalan.(FJR)