Pentagon: Tiongkok Latih Militer Untuk Serang AS

Pesawat pengebom Tiongkok dilaporkan tengah berlatih. Pentagon menduga mereka bersiap menyerang dengan sasaran Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Pasifik.Pentagon memaparkan hal tersebut dalam laporan tahunan mereka ke Kongres. Mereka menyebutkan Tiongkok mengalami peningkatan tidak hanya dalam ekonomi dan diplomatik, namun juga militer."Sepertinya mereka berlatih untuk menyerang infrastruktur AS dan sekutunya yang berada di Pasifik," kata Pentagon, dilansir dari laman Channel News Asia, Jumat 17 Agustus 2018.Dari laporan Pentagon disebutkan pada Agustus 2017, enam pembom H-6K dilaporkan terbang ke Selat Miyako, barat daya Jepang. Namun, untuk pertama kalinya mereka berbelok ke Okinawa, di mana 47.000 pasukan AS bermarkas."Bisa saja Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang mendemonstrasikan kemampuan menyerang pangkalan kami di barat Samudra Pasifik, termasuk Guam," imbuh mereka.Tak hanya itu, sejak April 2017, militer Tiongkok juga dilaporkan melakukan reformasi masif pada unit taktis dan operasional. Tujuannya untuk menciptakan pasukan yang lebih gesit dan mematikan.Sejak Presiden Tiongkok Xi Jinping berkuasa, Beijing melakukan serangkaian modernisasi dan menargetkan militernya panutan kelas dunia di 2050. Selain itu, Pentagon menjelaskan, latihan Tiongkok tersebut untuk mengancam Taiwan.(FJR)