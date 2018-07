Mantan Ketua Tim Kampanye Trump Segera Disidang

Dua pertanyaan besar muncul tatkala mantan ketua tim kampanye Donald Trump, Paul Manafort, bersiap masuk ke ruang persidangan federal Amerika Serikat pada Selasa 31 Juli 2018.Apakah Manafort akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara? Atau apakah Manafort justru akan mengalakan pengacara khusus Robert Mueller?Mueller adalah orang di balik investigasi dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilihan umum AS 2016.Kedua pertanyaan itu akan dijawab oleh 12 juri yang dipilih pekan ini untuk persidangan Manafort.Seperti dikutip dari kantor berita Associated Press, persidangan dalam kasus penghindaran pajak dan penipuan bank ini akan berlangsung di gedung pengadilan di Alexandria, Virginia.Baca: Trump Anggap Campur Tangan Rusia sebagai Isu Buatan Tahun lalu, Biro Investigasi Federal atau FBI menggerebek rumah Manafort. FBI menyita sejumlah dokumen terkait penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016.Mueller kala itu mengatakan FBI meninggalkan rumah Manafort dengan 'sejumlah catatan penting.'Sebelumnya Manafort telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Senate Judiciary Committee serta Senate and House Intelligence Committees atas kasus dugaan campur tangan Rusia terhadap kemenangan Trump.Material itu dilaporkan terkait catatan yang diambil Manafort dalam sebuah pertemuan putra presiden AS, Donald Trump Jr, dengan seorang pengacara asal Rusia di Trump Tower, New York, pada Juni 2016.(WIL)