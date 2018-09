Pentagon akan Cabut Bantuan Dana Rp4,4 Triliun untuk Pakistan

Militer Amerika Serikat akan mencabut dana bantuan USD300 juta atau setara Rp4,4 triliun untuk Pakistan. AS menyebut pencabutan akan dilakukan karena Pakistan kurang menerapkan "langkah-langkah tegas" dalam mendukung strategi Washington di kawasan.Selama ini, AS menyalurkan bantuan dana untuk Pakistan dengan harapan Islamabad dapat memberantas sepak terjang sejumlah kelompok militan. Namun AS menilai usaha Pakistan kurang memenuhi harapan."Karena kurangnya aksi-aksi krusial dalam mendukung strategi (AS) di Asia Selatan, dana USD300 juta akan direlokasi (oleh Kementerian Pertahanan AS) untuk prioritas mendesak lainnya," tulis Letnan Kolonel Kone Faulkner dalam sebuah surat elektronik kepada kantor berita AFP, Sabtu 1 September 2018.Kemenhan AS atau Pentagon "menanti sikap Kongres AS dalam menentukan apakah relokasi ini akan disetujui atau ditolak," lanjut Faulkner.Pakistan mengaku telah melancarkan berbagai operasi berbahaya untuk menghadapi sejumlah grup militan. Islamabad mengaku telah kehilangan ribuan orang dan menghabiskan miliaran dolar dalam perang melawan ekstremisme.Namun AS menuduh Islamabad mengabaikan, atau bahkan berkolaborasi, dengan beberapa grup yang melancarkan serangan ke negara tetangga, Afghanistan.Gedung Putih meyakini Agensi Intelijen Pakistan dan institusi militer lainnya telah membantu mendanai serta mempersenjatai Taliban untuk menyerang Afghanistan atas alasan ideologi.Maret lalu, seorang pejabat senior AS menyebut Pakistan "hanya melakukan aksi minimum agar terlihat merespons permintaan kami." Ia khawatir Pakistan kurang melancarkan tindakan tegas dalam menghadapi sejumlah grup militan."Kami terus menekan Pakistan untuk menggempur semua teroris tanpa pandang bulu," ungkap dia.(WIL)