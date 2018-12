Mendagri AS Mengundurkan Diri

Washington: Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Ryan Zinke mengundurkan diri. Zinke menyatakan akan meninggalkan jabatannya pada akhir tahun ini.



Presiden AS Donald Trump mengaku telah mengetahui perihal pengunduran diri Zinke. Bahkan, ia sempat mengumumkan hal tersebut di akun Twitter-nya.



"Mendagri @RyanZinke akan meninggalkan jabatannya pada akhir tahun ini setelah dua tahun bekerja. Saya ingin berterima kasih kepadanya atas pengabdiannya untuk AS," tulis Trump pada Sabtu 15 Desember 2018.

Trump juga mengatakan, dirinya akan mengumumkan pengganti Zinke, pekan depan. Di AS, seorang menteri dalam negeri bertugas untuk mengawasi konservasi dan tambang di lahan publik.Dilansir dari AFP, Minggu 16 Desember 2018, Zinke kini memang menjadi target penyelidikan kepolisian. Ia diduga terlibat kasus kepemilikan real estate dan kebijakannya.Tak hanya itu, namanya ada di dalam 15 kasus yang sedang diselidiki. Salah satunya adalah menggunakan pengamanan negara saat berlibur ke Turki serta penggunan sejumlah penerbangan dengan pesawat non-komersil yang mahal.Zinke juga salah satu dari beberapa anggota kabinet Trump yang dikecam karena pengeluarannya yang besar. Dilaporkan, Kementerian Dalam Negeri AS menghabiskan hampir USD139 ribu untuk mengganti tiga pintu di kantornya.(FJR)