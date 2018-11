Trump Tunjuk Dubes Baru AS untuk Arab Saudi

Presiden Donald Trump menunjuk John Abizaid, seorang jenderal veteran Perang Irak yang mempelajari isu Timur Tengah selama bertahun-tahun, sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi. Penunjukan dilakukan Trump di tengah gesekan kedua negara terkait kasus kematian jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.Abizaid fasih berbahasa Arab dan pernah memimpin Komando Pusat AS selama Perang Irak dari 2003 hingga 2007. Pria 67 tahun itu mengambil isu anggaran pertahanan Arab Saudi sebagai topik dalam tesis miliknya di Universitas Harvard.Baca: Jurnalis Turki Ungkap Kata-Kata Terakhir Khashoggi Seperti disitat dari kantor berita AFP, Rabu 14 November 2018, Abizaid membutuhkan konfirmasi dari Senat AS untuk dapat resmi menjabat posisi dubes. Kemungkinan besar Abizaid akan mendapat persetujuan tersebut karena selama ini sosoknya dihormati di kalangan petinggi Washington.Berasal dari California, Abizaid lulus dari Akademi Militer AS di West Point dan kemudian mendapat beasiswa untuk belajar di Yordania. Di sana, ia mengasah kemampuan berbahasa Arab.Trump relatif lamban dalam mengisi beberapa posisi dubes karena pernah bertekad ingin 'membersihkan' Washington. Namun tidak adanya Dubes AS untuk Arab Saudi selama hampir dua tahun membuat hubungan kedua negara merenggang.Berusaha menjalin hubungan dekat dengan Arab Saudi usai berkuasa sebagai presiden, Trump mengkritik Riyadh terkait kematian Khashoggi usai mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Khashoggi tewas dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober.(WIL)