Trump akan Kunjungi Inggris 13 Juli

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikonfirmasi akan mengunjungi Inggris pada 13 Juli 2018. Rencana kunjungan ini diumumkan oleh Downing Street London.Kunjungan Trump ke Inggris berulang kali tertunda. Namun, juru bicara Perdana Menteri Theresa May memastikan Trump segera bertemu May di London, tiga bulan lagi."Presiden AS akan mengunjungi Inggris pada 13 Juli," sebut pernyataan Downing Street, dikutip dari AFP, Jumat 27 April 2018.Berita kunjungan Trump ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson lewat akun Twitter pribadinya."Akhirnya Presiden @realDonaldTrump datang ke Inggris 13 Juli," tulis Johnson.Selain bertemu May, Trump juga dijadwalkan akan bertemu Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham.Namun, kunjungan Trump ini disinyalir akan menimbulkan kericuhan di Inggris di mana sebagian warganya mengecam keputusan AS menetapkan larangan imigrasi dari negara mayoritas Muslim.Sebelum ke Inggris, Trump juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan puncak NATO di Belgia, 11 dan 12 Juli.(FJR)