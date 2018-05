Trump Suap Bintang Porno Lewat Pengacaranya

Mantan Wali Kota New York Rudy Giuliani menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengganti uang Michael Cohen yang digunakan untuk membungkam mulut Stormy Daniels, bintang porno AS.Sebelumnya, Cohen, pengacara Trump, dikabarkan telah menyuap Daniels, yang mengaku pernah memiliki hubungan dengan Trump di masa lalu, sebesar USD130 ribu atau setara Rp4,3 miliar.Dilansir dari BBC, Kamis 3 Mei 2018, uang itu diberikan berdasarkan kesepakatan antara Cohen dan Daniels pada 2016, saat Trump mencalonkan diri sebagai presiden."Murni uang Trump. Tidak ada dana kampanye yang digunakan untuk menyuap Daniels," kata Giuliani.Daniels, atau yang bernama asli Stephanie Clifford itu menuturkan dirinya tidak memiliki bukti atas dugaan perselingkuhannya dengan Trump.Namun Daniels terus mengisyaratkan bahwa dirinya belum mengungkap semua hal mengenai skandal ini.Saat ditanya mengenai ada tidaknya video, gambar atau surat elektronik terkait percakapan dirinya dengan Trump, Daniels mengaku belum bisa menjawabnya sekarang.Isu mengenai perselingkuhan Trump dengan Daniels mulai mencuat kala miliuner tersebut menjabat sebagai Presiden AS pada 2017. Namun, hal tersebut terus dibantah Gedung Putih dan juga Trump yang mengaku tidak tahu soal Daniels.(FJR)