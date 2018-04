Kim Jong-un Siap Diskusikan Denuklirisasi dengan AS

Sejumlah pejabat Korea Utara (Korut) menginformasikan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa Kim Jong-un siap mendiskusikan denuklirisasi, sebuah isu penting yang dapat memuluskan jalan menuju pertemuan historis dengan Presiden Donald Trump.Ini merupakan kali pertama Pyongyang melayangkan tawaran langsung digelarnya konferensi tingkat tinggi ke Washington, setelah undangan sebelumnya disampaikan melalui utusan Korea Selatan."AS telah mengonfirmasi Kim Jong-un bersedia mendiskusikan denuklirisasi Semenanjung Korea," ujar seorang pejabat jajaran pemerintahan Trump kepada Wall Street Journal dan Washington Post, Minggu 8 April 2018.Washington mengejutkan banyak pihak bulan lalu, usai menyetujui rencana pertemuan antara Trump dengan Kim, yang kemungkinan akan digelar pada akhir Mei.Tawaran Korut ketika itu disampaikan ke Gedung Putih oleh penasihat keamanan Korsel, Chung Eui-yong, yang telah bertemu Kim dalam kunjungan ke Pyongyang.Baca: Trump Optimistis soal Rencana Bertemu Kim Jong-un Namun Korut belum secara resmi mengonfirmasi undangannya kepada AS setelah disampaikan Chung. Hanya ada tulisan di kantor berita Korea Central News Agency atau KCNA yang menyebutkan adanya "atmosfer rekonsiliasi" dengan Korsel serta "sebuah tanda perubahan" dengan AS.Tidak ada konfirmasi resmi kala itu membuat AS mengira Korsel melebih-lebihkan tawaran Korut. Namun kini, Korut sudah mengonfirmasinya secara resmi mengenai kesediaan membicarakan denuklirisasi dan wacana pertemuan Trump dengan Kim.Sejauh ini, detail agenda pertemuan antara Trump dengan Kim belum diumumkan AS maupun Korut.(WIL)