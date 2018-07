Bintang Walk of Fame Trump Dirusak, Pelaku Didenda Rp289 Juta

Bintang Walk of Fame Hollywood milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dirusak. Pelaku merupakan pemuda 24 tahun bernama Austin Clay.Dia merusak Walk of Fame Trump tersebut menggunakan kapak. Salah seorang saksi mata mengira Clay merupakan petugas yang memperbaiki Walk of Fame tersebut."Saya kira dia memang tengah melakukan pekerjaan perbaikan di sini," ucap Patricia Cox, seperti dikutip dari laman CNN, Kamis 26 Juli 2018.Polisi lantas menahan Clay. Dia diduga melakukan vandalisme terhadap bintang berisi nama Trump tersebut.Kepala Polisi Los Angeles Ray Brown menyebutkan Clay tidak mengungkap motif dari aksinya tersebut. Namun, karena perbuatannya yang merusak, dia dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar USD20 ribu atau sekitar Rp289,3 juta.Warga yang melihat rusaknya Walk of Fame Trump, merekam dan membaginya di sosial media. Dari gambar yang dibagikan, terlihat bintang hancur total.Presiden dan CEO Kamar Dagang Hollywood Leron Gubler menyebut Walk of Fame merupakan bentuk perayaan kontribusi positif orang-orang yang namanya tertera di sana."Ketika seseorang tidak senang yang penghargaan ini, kami berharap mereka bisa mengungkapkan kekesalan dengan hal yang lebih baik, tidak merusak," pungkasnya.Walk of Fame sendiri adalah salah satu lokasi atraksi turis di kawasan Hollywood. Sebab trotoar di jalanan itu berisikan bintang-bintang yang berisi nama selebriti Hollywood. Mereka yang namanya terpasang disana biasanya juga membubuhi tandatangan pada bintang tersebut.(FJR)