Trump Kunjungi Skotlandia di Tengah Protes Massa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Skotlandia saat ribuan orang berkumpul untuk memprotes kunjungan tersebut.Trump mendarat di Bandara Prestwick pada Jumat 13 Juli 2018, setelah dua hari melakukan kunjungan kerja di Inggris.Sang presiden, yang ibunya adalah seorang warga Skotlandia, akan menghabiskan akhir pekan di resor golf Turnberry miliknya di Ayrshire.Sementara itu, seperti dikutip dari BBC, pengunjuk rasa memenuhi Lapangan George di Glasgow sebelum Trump mendarat di Prestwick. Grup Scotland United Against Trump berharap dapat mengumpulkan sekitar 3.000 orang di Glasgow.Grup tersebut menyebut aksi protes digelar untuk menunjukkan bahwa Skotlandia menentang "kebijakan perpecahan dan kebencian" Trump.Dari sejumlah spanduk protes, ada yang bertuliskan "Pulang sekarang juga dan buat Skotlandia hebat lagi." Spanduk tersebut merupakan ejekan terhadap slogan kampanye Trump, "Buat Amerika Hebat Lagi."Dalam beberapa kesempatan, Trump berulang kali mengungkapkan rasa cintanya terhadap Skotlandia beserta seluruh warganya. Ia mengaku sebagai pengunjung rutin Skotlandia dari tahun ke tahun.Ia dan istrinya, Melania, melambaikan tangan saat turun dari pesawat Air Force One. Ia kemudian naik ke mobil yang dihiasi bendera AS dan Skotlandia.Setelah itu, Trump disambut Menteri Luar Negeri Skotlandia David Mundell."Britania Raya dan AS memiliki hubungan yang panjang dan penting. AS adalah salah satu mitra terpenting kami," ungkap Mundell.(WIL)