Bos IMF dan Bank Dunia Hadiri Voyage to Indonesia KBRI DC

Penyelenggaraan Annual Meeting IMF-WB di Bali, Oktober 2018, dengan perkiraan 15,000 delegasi yang hadir akan memberikan spill over positif bagi perekonomian Indonesia. Demikian tegas Managing Director IMF, Christine Lagarde, saat menghadiri resepsi Voyage to Indonesia di Wisma Tilden, Jumat 6 April 2018 malam waktu Washington DC.Lagarde, yang menyampaikan sambutan tanpa teks, juga mengulang kembali pengalamannya yang mengesankan saat berkunjung ke Indonesia Februari lalu. Kunjungan bersama Presiden Joko Widodo ke Pasar Tanah Abang dan Rumah Sakit Pertamina memberi kesempatan untuk melihat dari dekat kegiatan ekonomi serta program kesehatan bagi masyarakat Indonesia.Di resepsi yang sama, Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, menyoroti secara khusus komitmen Pemerintah Indonesia yang memberikan fokus pada human capital development."Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian luar biasa bagi pembangunan di sektor ini," ujar Jim, dalam keterangan pers yang diterimaJim Yong Kim di KBRI DC. (Foto: KBRI Washington DC)Sementara Duta Besar Budi Bowoleksono menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF-WB di Bali pada Oktober 2018."Sebagai tuan rumah, kami akan manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi informasi tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai peluang kerja sama yang dapat dilakukan," ujar Dubes Budi.Di luar konteks pelaksanaan Annual Meeting, Budi juga mengundang tamu undangan untuk melihat berbagai lokasi tujuan wisata lainnya di Indonesia. Dubes RI memberikan gambaran singkat tentang 10 New Bali yang menjadi program pemerintah.Resepsi Voyage to Indonesia 2018 ini mengundang sekitar 50 Executive Directors IMF-World Bank yang juga akan menjadi delegasi pada bulan Oktober 2018.Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu rangkaian persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah, serta disesuaikan dengan rencana Spring Meeting of IMF-World Bank yang akan berlangsung pada April 2018 di Washington D.C.Dubes Budi Bowoleksono di KBRI DC. (Foto: KBRI Washington DC)(WIL)