Kebakaran di Trump Tower Tewaskan Satu Orang

Seorang pria lanjut usia meninggal dunia dalam kebakaran di lantai 50 Trump Tower di New York, Amerika Serikat, Sabtu 7 April 2018 malam waktu setempat. Kebakaran juga melukai empat petugas pemadam.Kepolisian New York menyebut pria 67 tahun itu ditemukan "tak sadarkan diri dan tidak merespons" saat petugas tiba di lokasi kejadian.Korban dinyatakan tewas usai dilarikan ke Rumah Sakit Mount Sinai Roosevelt. Penyebab pasti kematian serta kebakaran masih diselidiki."Ini adalah kebakaran yang sulit dipadamkan. Apartemennya besar, dan kejadian ada di lantai 50. Wilayah lain di gedung tersebut juga terpapar asap yang lumayan banyak," ungkap Dinas Pemadam Kebakaran New York (FDNY), seperti dikutip AFP.Empat petugas pemadam mengalami luka namun tidak membahayakan jiwa. FDNY mengklaim kebakaran telah berhasil dikendalikan.Asap mulai muncul dari Trump Tower di Midtown Manhattan sekitar pukul 18.00 waktu AS. Jalanan di sekitar gedung milik Presiden AS Donald Trump itu ditutup karena banyaknya orang yang ingin mengambil gambar kebakaran."Kebakaran di Trump Tower sudah padam. Bangunan yang sangat kuat. Para petugas pemadam melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih," ungkap Presiden Trump.(WIL)