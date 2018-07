Bos CBS Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

Sebuah artikel di media The New Yorker edisi Jumat 27 Juli 2018 menuduh pemimpin jaringan televisi CBS sekaligus kepala eksekutifnya, Leslie Moonves, melakukan pelanggaran seksual dalam beberapa dekade lalu.Moonves dikenal sebagai eksekutif terkemuka yang mengubah CBS menjadi pemuncak rating. CBS mengaku sedang melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang "baru-baru ini dilaporkan."Laporan tentang Moonves menghentak saham CBS sehingga jatuh lebih dari enam persen, bahkan beberapa jam sebelum artikelnya muncul ke publik.Enam wanita yang memiliki hubungan profesional dengan Moonves mengatakan kepada The New Yorker bahwa dia melecehkan mereka secara seksual antara tahun 1980-an dan 2000-an.Bergabung dengan CBS pada 1995 dari Warner Bros Television, Moonves dan timnya mengembangkan beberapa acara ternama seperti "Friends" dan "ER."Berdasarkan laporan Ronan Farrow dari The New Yorker, empat korban mengaku disentuh atau dicium paksa selama pertemuan bisnis dengan Moonves.Sedangkan dua orang lainnya mengatakan Moonves secara fisik mengintimidasi atau mengancam akan menggagalkan karier mereka."Saya mengakui beberapa dekade lalu saya mungkin membuat beberapa wanita tidak nyaman. Itu salah, dan saya sangat menyesalinya," kata Moonves dalam pernyataan yang diperoleh AFP, Sabtu 28 Juli 2018."Tetapi saya selalu mengerti dan menghormati -- serta mematuhi prinsip -- bahwa 'tidak' berarti 'tidak,' dan saya tidak pernah menyalahgunakan posisi saya untuk mencelakakan atau menghalangi karier seseorang," tambah dia.(WIL)