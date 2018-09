AS Cabut Bantuan Rp370 Miliar untuk Rumah Sakit Palestina

Setelah memangkas bantuan dana USD200 juta atau setara Rp2.9 triliun untuk Palestina pada Agustus lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melakukan pencabutan.Kali ini, Trump mencabut dana bantuan USD26 juta atau setara Rp370 miliar untuk beberapa rumah sakit yang sebagian besar menangani pasien warga Palestina.Baca: AS Pangkas Bantuan Rp2,9 Triliun untuk Palestina "Pencabutan dilakukan untuk memastikan dana bantuan ini digunakan sesuai dengan kepentingan nasional AS dan memberikan nilai kepada para pembayar pajak di AS," ucap Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip dari DW, Minggu 9 September 2018."Sesuai arahan presiden, kami akan mengalokasikan ulang USD25 juta yang awalnya diperuntukkan bagi Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur," lanjutnya.Kemenlu AS menyebut dana bantuan tersebut akan "disalurkan ke beberapa proyek prioritas lain."Januari lalu, AS telah memangkas secara signifikan angka bantuan yang ditujukan kepada Agensi PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).Hubungan antara pemerintah AS dan Otoritas Palestina terjun bebas saat Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.Palestina membekukan kontak dengan AS, dan menilai Washington sudah tidak bisa lagi memainkan peran sebagai mediator dalam proses perdamaian di Timur Tengah.(WIL)