AS Tidak Dapat Reunifikasi Sejumlah Imigran Anak

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menyebut 27 imigran anak-anak yang ditahan di perbatasan "tidak memenuhi syarat untuk dapat direunifikasi" dengan orangtua mereka. Keterangan didapat dari sebuah putusan pengadilan.Masih dari putusan tersebut, 12 ibu atau ayah imigran telah dideportasi dari AS."Masalah logistik menunda reunifikasi 102 anak-anak di bawah lima tahun yang diambil dari orang tua mereka," ujar petingggi keimigrasian AS, seperti dikutip dari BBC, Selasa 10 Juli 2018.Berdasarkan putusan pengadilan beberapa hari lalu, otoritas keimigrasian AS harus mempersatukan kembali anak-anak imigran di bawah lima tahun dengan tenggat waktu 10 Juli.Terkait 27 anak yang tidak dapat direunifikasi, laporan gabungan Kementerian Hukum AS dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) memaparkan alasannya.Orangtua dari 10 anak tersebut masih ditahan atas kasus kriminal usai melintasi perbatasan AS tanpa dokumen. Sementara delapan orangtua lainnya memiliki "catatan kriminal serius," termasuk mengenai narkotika, penyelundupan manusia, pembunuhan dan perampokan.Dua bocah imigran lainnya tidak dapat direunifikasi karena ada potensi aksi kekerasan anak. Sedangkan lima anak imigran diketahui ternyata terpisah dari orang dewasa yang bukan orangtua mereka.Hampir 3.000 anak-anak telah terpisah dari orangtua mereka yang memasuki wilayah AS secara ilegal sejak beberapa pekan terakhir.(WIL)