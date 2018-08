JJ Abrams dan Para Produser Serial Lost Minta Maaf pada Evangeline Lilly

: Para produser serial Lost, meliputi JJ Abrams, Jack Bender, Carlton Cuse, dan Damon Lindelof merilis permintaan maaf kepada aktris Evangeline Lilly, menyusul pernyataan Lilly atas kejadian 12 tahun silam. Lilly mengklaim serial produksi ABC ini memaksa dia melakukan adegan setengah telanjang.Seperti dilaporkan Variety, para produser merilis pernyataan bersama pada Sabtu sore, 4 Agustus 2018. Mereka menyatakan telah menghubungi Lilly secara personal, tetapi belum terhubung."Tanggapan kami terhadap komentar Evie (Evangeline) pagi ini di media, kami segera menghubungi dia untuk meminta maaf secara mendalam atas pengalaman yang dia rinci selama bekerja di Lost. Kami belum terhubung dengan dia, tetapi kami tetap sangat dan benar-benar menyesal. Tidak boleh ada orang yang merasa tidak aman saat bekerja. Titik," tulis JJ Abrams dan tiga produser lain.Lilly adalah salah satu pemain utama serial Lost sejak musim pertama hingga keenam (2004-2010). Dia berperan sebagai Kate Austen, salah satu penyintas dalam insiden kecelakaan pesawat yang menjadi kisah utama serial.Dalam wawancara podcast terbaru dengan The Lost Boys pada akhir Juli, Lilly mengaku bahwa dia pernah dipaksa untuk melakukan adegan setengah telanjang atas perannya sebagai Kate Austen. Bagi Lilly, pengalaman ini begitu memalukan dan menyedihkan."Dalam musim 3, aku punya sebuah pengalaman buruk di set, yang intinya disudutkan untuk melakukan adegan setengah telanjang, dan aku merasa tidak punya pilihan dalam hal itu. Aku sangat malu dan gemetaran ketika selesai. Aku menangis dan aku harus melanjutkan, melakukan adegan yang sangat tangguh, sangat kuat setelah itu," ungkap Lilly.Menurut Lilly, dia telah melakukan protes atas kejadian itu. Namun syuting tetap lanjut dan justru menempatkan dia dalam adegan lain yang tidak nyaman."Dalam musim 4, ada adegan lain di mana Kate melepas baju dan aku berjuang sangat keras untuk mengendalikan adegan itu. Dan aku gagal lagi mengendalikan itu. Lalu aku bilang, 'Cukup, enggak ada lagi. Kalian bisa menulis apapun yang kalian mau, aku tidak akan melakukannya. Aku tak akan pernah melepas bajuku untuk pertunjukan ini lagi.' Dan aku tidak melakukan itu," tuturnya.Lilly adalah aktris dan penulis kelahiran Kanada 1979. Sosoknya populer setelah bermain di serial Lost. Beberapa film Lilly antara lain The Hurt Locker, Real Steel, The Hobbit, Little Evil, serta Ant-Man dan Ant-Man & The Wasp. Dia masih akan muncul sebagai superhero The Wasp dalam film Avengers 4 tahun depan.(DEV)